Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketini mercek altına alan Capital500 araştırmasında yer alan OYAK şirketlerinden OMSAN, lojistik şirketlerinin kamuya açıklanan ciro ve çalışan sayıları üzerinden gerçekleştirilen analize göre; çalışan başına yaklaşık 12,3 milyon TL ciro ile sektörün en güçlü operasyonel verimlilik performanslarından birine ulaştı.

Ortaya çıkan tablo, şirketin yalnızca finansal performansını değil, yıllardır yatırım yaptığı dijitalleşme, entegre lojistik, süreç yönetimi, insan kaynağı ve sürekli iyileştirme kültürü üzerine kurulu iş modelinin başarılı sonuçlarını da gösterdi.

Capital500 analizi lojistikte rekabetin değişen yeni kuralları hakkında da önemli bir değerlendirme sunuyor. Artık yalnızca taşınan yükün, yönetilen operasyonun ya da cironun büyüklüğü değil, bu büyüklüğün ne kadar verimli ve sürdürülebilir bir yapıyla yönetildiği şirketlerin gerçek gücünü ortaya koyuyor.

"Asıl rekabet verimlilikte yaşanacak"

OMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, lojistik sektörünün yeni döneminde ölçek kadar verimliliğin de belirleyici olacağını vurguladı.

Arıburnu şöyle devam etti: "Büyüklük ne kadar iş yaptığınızla, güç ise o işi ne kadar verimli yaptığınızla ölçülür. Biz OMSAN'da büyümeyi yalnızca daha fazla taşıma yapmak ya da daha yüksek ciroya ulaşmak olarak görmüyoruz. Bizim için gerçek büyüme; sahip olduğumuz insan kaynağını, teknolojiyi, operasyonel kabiliyetimizi ve sermayemizi daha akıllı kullanarak daha fazla değer üretebilmektir."

Çalışan başına ciro performansının bu yaklaşımın somut sonuçlarından biri olduğuna dikkat çeken Arıburnu, elde edilen başarının arkasında şirketin bütününe yayılan ortak bir çalışma kültürü bulunduğunu belirtti.

Arıburnu, "Bu sonuç, çalışma arkadaşlarımızın emeğinin, dijitalleşme yatırımlarımızın, entegre lojistik yetkinliğimizin ve sürekli iyileştirme kültürümüzün ortak eseridir. Verimliliği yalnızca finansal bir gösterge olarak görmüyoruz. Bizim için verimlilik; insanın, teknolojinin ve operasyonel kabiliyetin aynı hedef doğrultusunda birlikte değer üretmesidir" şeklinde konuştu.

OMSAN'ın geleceğini de verimlilik temelli bir büyüme modeli üzerine kurduklarını belirten Arıburnu, "Bugün lojistik sektöründe rekabet yalnızca araç, depo, demiryolu ya da operasyon büyüklüğü üzerinden yürümüyor. Asıl rekabet, bütün bu kaynakları aynı sistem içinde en doğru biçimde yönetebilme kabiliyetinde yaşanıyor. Dijitalleşmenin, insan kaynağının ve operasyonel disiplinin değeri tam da burada ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Her yatırımın sonunda daha fazla değer olmalı"

Şirketin dijital dönüşümden demiryoluna, otomotivden depolamaya ve uluslararası operasyonlara uzanan entegre yapısının önemli bir ölçek oluşturduğunu belirten Arıburnu, bu ölçeğin ancak verimlilikle birlikte gerçek bir rekabet avantajına dönüşebileceğini söyledi.

Arıburnu, "OMSAN'ın önümüzdeki dönem yolculuğunda çok net bir ölçümüz var: Attığımız her adım, yaptığımız her yatırım ve geliştirdiğimiz her süreç sonunda daha fazla değer üretmeli. Teknolojiyi bunun için kullanıyoruz. İnsan kaynağımıza bunun için yatırım yapıyoruz. Operasyonlarımızı bunun için sürekli geliştiriyoruz" dedi.

"Geleceğin rekabet koşullarına bugünden hazırlanıyoruz"

Şirketin hedefinin yalnızca bugünün lojistik ihtiyaçlarına cevap vermek değil geleceğin rekabet koşullarına bugünden hazırlanmak olduğunu belirten Arıburnu sözlerini şöyle tamamladı: "Geleceğin lojistik şirketi en fazla kaynağa sahip olan değil, sahip olduğu kaynağı en akıllı kullanan şirket olacak. OMSAN'ı geleceğe hazırlarken odağımız tam olarak burada. Daha verimli, teknolojiyi daha etkin kullanan, daha entegre ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir OMSAN için çalışmaya devam ediyoruz."

Şirket, dijitalleşme yatırımları, entegre lojistik çözümleri, masadan sahaya yapay zeka uygulamaları, robotik süreç otomasyonu ve büyüyen uluslararası operasyonlarıyla operasyonel mükemmelliği iş modelinin merkezine almaya devam ediyor. Şirket, ölçek ile verimliliği birlikte büyüten yapısıyla Türkiye'den bölgesel ve küresel pazarlara uzanan rekabet gücünü daha da ileri taşımayı hedefliyor.