Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Sözcüsü Volkan Çolak, hedeflerinin belli, yollarının uzun olduğu söyledi.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonuna deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübünü 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Hedeflerinin belli olduğunu ve yolların uzun olduğunu ifade eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Sözcüsü Volkan Çolak yaptığı açıklamada; 'Takımımız sezonun ilk karşılaşmasında Ağrı 1970 Spor'a konuk olduğu mücadeleden 0-1'lik galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı. Ağrı deplasmanı, her zaman zorluğu ve mücadele seviyesi yüksek karşılaşmalara sahne olmuştur. Böylesine önemli bir deplasmandan galibiyetle dönmek, sezon boyunca ortaya koyacağımız karakterin ve mücadelenin önemli bir göstergesidir. Sahada son ana kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm idari kadromuza yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca göstermiş oldukları misafirperverlik ve ev sahipliği için Ağrı 1970 Spor Kulübü'ne teşekkür ediyor, sezonun geri kalanında başarılar diliyoruz. Bizim hedefimiz belli, yolumuz uzun. Bu galibiyet yalnızca güzel bir başlangıçtır. Aynı inanç, aynı mücadele ve aynı kararlılıkla sezon boyunca hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Şimdi sıra kendi evimizde. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında tüm Kayseri'yi ve büyük Erciyes 38 FK taraftarını tribünlerde takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Şampiyonluk yolunda hep birlikte, omuz omuza. Haydi Kayseri, Haydi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü' dedi.