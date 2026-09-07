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Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü; ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

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