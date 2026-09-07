A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final heyecanı, Kartal'da düzenlenen etkinlikle vatandaşlarla birlikte yaşandı. Filenin Sultanları'nın final mücadelesini takip etmek isteyen vatandaşlar, Neyzen Tevfik Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Meydanda şarkılar söylenirken, milli takıma tezahüratlarla destek verildi.

Kartal Belediyesi tarafından Neyzen Tevfik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Filenin Sultanları'nın final heyecanına ortak oldu. Büyük ekran üzerinden karşılaşmayı takip eden vatandaşlar, milli takımın her sayısında büyük coşku yaşadı.

Etkinliğe katılan Ekrem Yılmaz, torununun da organizasyonda yer aldığını belirterek, heyecanını dile getirdi. Yılmaz, 'Çok teşekkür ederim. Torunum da bu oyunda oynuyor, onun için çok heyecanlıyım. Bu güzel organizasyon için Kartal Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Heyecanımdan ellerim titriyor. İnşallah Allah'ın izniyle bugün maçı kazanacağız. Çok heyecanlıyız, çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah galip geleceğiz' dedi.

Vatandaşlardan Zeynep Eylül ise milli takıma olan inançlarının tam olduğunu ifade ederek, 'Çok heyecanlıyız. Şu an gerideyiz ama inancımız tam. Kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz Filenin Sultanları'nın yanındayız, onları takip ediyor ve destekliyoruz. Bu güzel organizasyonu gerçekleştirdiği ve bu meydanı bizlere açtığı için Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Hep birlikte burada toplandık; bayraklarımızla, şarkılarımızla milli takımımıza destek veriyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacağız' diye konuştu.

Vatandaşlar, karşılaşmanın sonucundan bağımsız olarak Filenin Sultanları'na desteklerinin süreceğini belirtti.