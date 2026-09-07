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Attığı golle galibiyetin mimari olan Osman Şahin maçın ardından tebrikleri tek tek kabul etti.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonuna deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Mavi siyahlı takıma 3 puanı getiren golü 47. dakikada Osman Şahin kaydetti. Sezon başında Çorum Futbol Kulübü'nden transfer edilen tecrübeli oyuncu Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması ile çıktığı ilk maçta ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı.

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