Sinan Erdem Spor Salonu’nda Türkiye ile İtalya arasında oynanan final karşılaşmasının ardından şampiyonluk ve ödül töreni düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan finali kazanarak Avrupa şampiyonluğunu koruyan milliler, altın madalyalarını aldı.

Kupa töreninde CEV Başkanı Roko Sikiric, Avrupa şampiyonluğu kupasını A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’e takdim etti. Eda Erdem’in kupayı havaya kaldırdığı anlarda salonda büyük coşku yaşandı.

Finalin ardından turnuvanın en iyi oyuncuları için de ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye, bireysel ödüllerde de dikkat çeken bir başarı ortaya koydu.

Turnuvanın ödül listesinde şu isimler yer aldı:

En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas

Melissa Vargas En iyi pasör: Alessia Orro

Alessia Orro En iyi libero: Gizem Örge

Gizem Örge En iyi orta oyuncu: Hena Kurtagic

Hena Kurtagic En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş

Zehra Güneş En iyi smaçör: Myriam Fatime Sylla

Myriam Fatime Sylla En iyi smaçör: Derya Cebecioğlu

Derya Cebecioğlu All Star Başantrenör: Daniele Santarelli

Daniele Santarelli En değerli oyuncu (MVP): Melissa Vargas

Melissa Vargas, hem en iyi pasör çaprazı ödülünü hem de turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını kazanarak organizasyona damga vuran isim oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise finalde elde ettiği zaferle Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanarak önemli bir başarıya imza attı.