Antalya'da düzenlenen 674. Geleneksel Elmalı CW Enerji Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği sporcusu Ali Can Türk, küçükorta küçük boyda ilk 8'e girerek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma hakkı kazandı.

Antalya Elmalı'da gerçekleştirilen tarihi organizasyonda, ilimizin başarılı spor kulübü Körfez Gençlerbirliği SK adına güreşen Ali Can Türk, önemli başarıya imza attı. Küçükorta küçük boy kategorisinde mücadele eden genç sporcu, ilk gün eleme turlarında rakiplerini yenerek finallere adını yazdırmayı başardı. Büyük çekişmeye sahne olan final etabında da formunu koruyan Körfezli Ali Can Türk, ilk sekiz sporcu arasına girerek yağlı güreşin zirvesi kabul edilen Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çimenlere çıkma hakkını elde etti.

'Hedefimiz Kırkpınar'da kürsüye çıkmak'

Güreş antrenörleri Veysel Şirin ve Levent Gürbüz nezaretinde disiplinli hazırlık döneminin meyvelerini toplayan başarılı güreşçi ve teknik heyet, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için de oldukça iddialı. Elmalı'da elde edilen başarının ardından ortak açıklama yapan antrenörler ve Ali Can Türk, hedeflerini şu sözlerle aktardı: 'Bugün burada Antalya Elmalı'da başarıyla güreştik. Yağlı güreşlerin en büyük finalleri olan Tarihi Edirne Kırkpınar Güreşlerinde çimenlere çıkmayı garantiledik. Şimdi daha çok çalışıp Kırkpınar'da kürsüye çıkıp madalya almak için hazırlanacağız. İddiamız, gücümüz ve inancımız var. Allah utandırmasın.'

Körfez ilçesine büyük mutluluk yaşatan Ali Can Türk ve antrenörlerinin, Kırkpınar hazırlıklarına ara vermeden başlayacağı öğrenildi.