Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminin ikinci turu da tamamlanırken, adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için seçim üçüncü turda devam edecek.

İkinci tur sayım sonuçlarına göre kullanılan 42 oyun 22'sini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin alırken, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 20 oy aldı. Oylamada geçersiz sayılan oy olmadı.

Başkanvekili seçiminin ikinci turunda da iki aday gerekli çoğunluğu sağlayamazken, seçim süreci bir sonraki tur oylamayla devam edecek.