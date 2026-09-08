Milli triatlon sporcusuyken geçirdiği trafik kazasının ardından doktorların koşamayacağını söylediği Tuğçe Karakaya, uzun süren güçlendirme çalışmalarıyla yeniden spora döndü. Yaklaşık 2,5 yıldır profesyonel olarak trail koşan Karakaya, 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kaçkar by UTMB'de 50K parkurunda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Daha önce milli takım seviyesinde triatlon sporcusu olarak Türkiye'yi temsil eden 30 yaşındaki Karakaya, bisiklet antrenmanı sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından yüzde 25 oranında bel kayması yaşadı. Doktorların koşmasının mümkün olmadığını söylediği başarılı sporcu, uzun süreli güçlendirme çalışmaları ve doğru planlamayla yeniden spor hayatına döndü.

Bu sezon Nif Ultra ve Ephesus Ultra Maraton'da birincilik, Makedonya'daki Ohrid Ultra Trail'de ikincilik ve Romanya'daki Bucovina Ultra Rocks UTMB'de beşincilik elde eden Karakaya, Kaçkar by UTMB'de 50K parkurunda en yüksek UTMB Index puanına sahip kadın sporcu olarak yarışacak.

Hedefi 100 kilometre

Geçtiğimiz yıl Kaçkar by UTMB'de kadınlar genel klasmanında ikinci olan Karakaya, bu yıl yarışa iki hafta önceden gelerek yüksek irtifa ve parkur şartlarına adapte olduğunu belirtti. 50K parkurunun yaklaşık 3 bin metre yükseklik kazanımına sahip olduğunu ifade eden Karakaya, dar patikalar, teknik inişler ve yüzde 30'a yaklaşan eğimlerin yarışın belirleyici noktaları olacağını söyledi.

Karakaya, asıl hedefinin ise ilerleyen dönemde 100 kilometrelik ultra trail yarışlarında mücadele ederek uluslararası başarılar elde etmek olduğunu dile getirdi.

'Burada herkes benim rakibim'

Kaçkarlar'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Karakaya, bölge halkının desteğinin yarış motivasyonunu artırdığını söyledi. Antrenmanları sırasında yöre halkından 'Bravo, aferin kızım. Sakın korkma, başaracaksın' gibi sözler duyduğunu anlatan milli sporcu, yarış günü de aynı desteği görmek istediğini ifade etti.

Karakaya, Kaçkar by UTMB'de belirli bir rakip seçmediğini belirterek, 'Burada herkes benim rakibim. Benim asıl odağım, kendi yarışımı en iyi şekilde yönetmek. Sahip olduğum potansiyeli yarış günü göstermek ve emeklerimin karşılığını almak istiyorum' dedi.