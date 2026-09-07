Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Söğütlü ilçesinde inşa edilen Ritim Park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir genelindeki yatırımların 120 milyar lirayı geçtiğini belirterek ayrım yapmaksızın tüm ilçelere hizmet götürdüklerini söyledi.

Söğütlü ilçesinde yapımı tamamlanan tematik Ritim Park için açılış töreni gerçekleştirildi. 13 bin metrekarelik alanda kurulan ve 7 bin 500 metrekaresi yeşil alandan oluşan park bünyesinde yürüyüş yolları, kafe, oturma ve dinlenme alanları ile donatılar yer alıyor. Parkta 500 metrekarelik özel alanda büyük davullar, ksilofonlar, rüzgâr çanları, yer piyanosu, ritmik adım taşları ve interaktif oyun alanları bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca mevcut Halit Molla Parkı'nda da iyileştirmeler yapılarak yeni interaktif oyun elemanları eklendi.

'Yatırımlarımızın tamamı 120 milyarı geçti'

Tanıtım töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Şehrimizin her ilçesinde bir çalışma, bir şantiye alanı başlamış devam ediyor. Söğütlü ilçemizde de daha önceden başlamış olan çalışmalar vardı. Taş üstüne taş koyan, insanımızın ayağına diken batmasın düşüncesiyle yolu temizleyen, çocuklarımızın eğlenirken öğrenmesine katkı sunmak için bir parkın kenarına bir tahtaravelli koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Biz de aynı yolda aynı gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize geldiğimizde bir söz vermiştik. Bu ilçenin altyapısıyla, üstyapısıyla insan merkezli çalışmalarımızı her mahallemizde sürdüreceğiz demiştik. Bir Büyükşehir Belediyesinin ilçesinin olmadığını ancak bütün ilçelerin, mahallenin, sokakların hatta hanelerin bile her birisinin sahibi olduğunu ifade etmiştik. Önceliklerimizi tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda şehirde başlayan yatırımlarımızın tamamı 120 milyarı geçti. İnşallah her geçen gün artmaya devam ediyor' dedi.

'O rakamın dışında hiç kimseye ekstra bir şey verilmez'

İller Bankası payları ve bütçe dağılımlarına ilişkin çıkan iddialara da yanıt veren Başkan Alemdar, 'Geçen günlerde bilerek bilmeyerek bir paylaşım oldu, sanki biz ekstra bir şey alıyormuşuz da, başkalarının alamadığını alıyormuşuz da. Hayır arkadaşlar. Biz tüm belediye başkanları, ister CHP'li ister HDP'li ister AK Partili. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları belli. Devletin belediye, insan ve yüzölçümüne göre kişi başı gelirleri belli. Bu paylar İller Bankası dediğimiz vergi payları, herkesin şeffaf şekilde internete girdiğinde gördüğü rakamlar. O rakamın dışında hiç kimseye ekstra bir şey verilmez. Bu şehirde, siyaset ve ilçe ayrımı yapmadan birlikte hareket etmiş olmanın başarısıdır diyorum. Bizim için Erenler neyse Adapazarı da, Serdivan da, Söğütlü de, Ferizli de, Kaynarca da, Geyve de, Hendek de, Akyazı da aynı mesabededir. Biz işimizi yaparken insanımıza, şehrimize yapıyoruz. Bu şehrin insanına en iyisini yapmanın, en güzelini yapmanın, en hızlı ve en kalitelisini yapmanın derdindeyiz' diye konuştu.