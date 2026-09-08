AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış programı öncesinde Samsunlulara çağrıda bulunarak, '13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Samsun Şehir Hastanesi'nde buluşuyoruz' dedi.

Samsun Şehir Hastanesi'nin Karadeniz Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Başkan Mehmet Köse, hastanenin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Köse, Samsun Şehir Hastanesi'nin yalnızca bir sağlık yatırımı olmadığını ifade ederek, 'Samsun Şehir Hastanemiz; sahip olduğu ileri teknoloji, güçlü tıbbi altyapı ve kapasitesiyle yalnızca Samsun'un değil, Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanındaki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Şimdi bu büyük eserin resmi açılışını, eserin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirmenin gururunu yaşayacağız' diye konuştu.

'Türkiye Yüzyılı'nın Samsun'daki imzalarından biri'

Şehir Hastanesi'nin Samsun'a kazandırılan önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Köse, 'Samsun Şehir Hastanesi bizim için yalnızca betonun, çeliğin ve teknolojinin buluştuğu devasa bir yapı değildir. Bu eser; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının, milletimize verilen değerin ve güçlü Türkiye idealinin Samsun'daki karşılığıdır' şeklinde konuştu.

Samsun'un Türkiye'nin geleceğinde önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Köse, 'Sağlıktan ulaşıma, sanayiden tarıma, eğitimden sosyal politikalara kadar Samsun'umuza kazandırılan her eser, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde şehrimizi daha güçlü bir geleceğe taşımaktadır. 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu şehir, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin büyük yürüyüşünde öncü şehirlerden biridir' ifadelerini kullandı.

'13 Eylül'de Samsun tek yürek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Samsun arasında güçlü bir gönül bağı bulunduğunu belirten Köse, tüm Samsunluları açılış programına davet etti. Köse, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun'a duyduğu muhabbeti biz her gelişinde, her yatırımda, şehrimiz için ortaya koyduğu her iradede gördük. Samsun da liderini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 13 Eylül'de bir kez daha göstereceğiz ki Cumhurbaşkanımızın Samsun'daki yeri de, Samsun'un Cumhurbaşkanımızın gönlündeki yeri de bambaşkadır' açıklamasında bulundu.

Tüm ilçelerden vatandaşlara çağrıda bulunan Köse, şunları söyledi:

'13 Eylül Pazar günü yalnızca bir hastanenin resmi açılışını gerçekleştirmeyeceğiz. Şehrimize kazandırılan büyük bir eserin gururunu yaşayacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Samsun'a yakışan bir coşkuyla karşılayacağız. İlkadım'dan Atakum'a, Canik'ten Tekkeköy'e; Bafra'dan Çarşamba'ya, Terme'den Vezirköprü'ye, Alaçam'dan Salıpazarı'na kadar Samsun'un dört bir yanındaki bütün hemşehrilerimize sesleniyorum: Bayrağını al, sevdanı al, aileni al ve bu büyük buluşmada sen de yerini al. Cumhurbaşkanımızı, Milli Mücadele'nin şehri Samsun'da; birlik içinde, omuz omuza, tek yürek karşılıyoruz.'