İnsan odaklı yaklaşımla hareket ettiklerini söyleyen Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Hem çalışma arkadaşlarımızın hem de ailelerinin yaşam kalitesini önemsiyor, onların sağlık ve mutluluğu için hizmet üretiyoruz” dedi.

Halkbank, insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda çalışanlarının sağlığına yönelik çalışmalarını güçlendiriyor. İstanbul Finans Merkezi’ndeki (İFM) Halkbank Genel Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren Sağlık ve Esenlik Merkezi hem fiziksel ortamda hem de dijital kanallar aracılığıyla Türkiye genelindeki çalışanlarına hizmet sunuyor.

30 kişilik bir ekipten oluşan merkezde doktor ve hemşirelerin yanı sıra 4 psikolog, 2 diş hekimi, 3 diyetisyen ve 2 fizyoterapist görev yapıyor. Rutin sağlık taramaları, bilgilendirme çalışmaları, tanı ve tedavi uygulamalarının gerçekleştirildiği merkezde yüksek teknolojili cihazlarla beden sağlığından stres yönetimine, kişiye özel beslenmeden hareketsiz yaşamla mücadeleye farklı alanlarda destek sunuluyor.

“Çalışanlarımızın ve ailelerinin yaşam kalitesini önemsiyoruz”

Bankacılığı yalnızca finansal yatırımlarla sınırlı görmediklerini söyleyen Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Halkbank olarak attığımız her adımda odağımızda insan var. İnsana ve aileye duyarlı yeni nesil bankacılık anlayışımızla hem çalışma arkadaşlarımızın hem de ailelerinin yaşam kalitesini önemsiyor, onların huzuru için hizmet üretiyoruz. Büyük Halkbank Ailesinin sağlığının da bizlere emanet olduğuna inanıyoruz” dedi.

Halkbank Sağlık ve Esenlik Merkezi’ni bu anlayışla hayata geçirdiklerini dile getiren Recep Süleyman Özdil, “Merkezimiz koruyucu sağlık, spor, psikolojik danışmanlık ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi pek çok alanda çalışanlarımızın ihtiyaçlarına destek oluyor. Çalışma arkadaşlarımızın yanı sıra onların çocuklarına da bu ekosistemde yer açıyoruz. Çocuklarımız hafta sonu spor okullarımızda güvenle spor yapabiliyor, ergenlik çağındaki gençlerimiz uzman psikologlarımızdan destek alıyor. Sigara bırakma destek programımızdaki başarıdan spor salonlarımıza gösterilen yoğun ilgiye kadar, merkezimizin sunduğu hizmetlerin olumlu sonuçlarını görmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.

Genel Müdürlük bünyesinde çalışanların yaşam kalitesini artıran farklı imkânlar da bulunuyor. Spor Merkezi’nde fitness alanı, squash salonu ve basketbol-voleybol sahaları bulunuyor. Pilates, boks ve spinning gibi grup derslerinin yapıldığı merkezde düzenlenen birimler arası turnuvalarla takım ruhu güçlendiriliyor. Etüt Merkezi ile çalışanların çocuklarının eğitimine katkı sağlanırken, hafta sonları çocuklara yönelik basketbol ve voleybol eğitimleri veriliyor.

Çalışan odaklı projeler uluslararası ödül getirdi

Halkbank’ın çalışanlarını ve ailelerini odağına alan sağlık, spor ve iyi oluş projeleri uluslararası alanda da tescillendi. Halkbank, Stevie Awards for Great Employers kapsamında “Yılın En İyi İşvereni” ödülüne layık görüldü. Bu başarı; “Kurumsal Aile, Birliktelik ve Gelecek Nesiller Programı”, “Etüt Merkezi”, “Kurumsal Spor, Sağlık ve Nesiller Arası İyi Oluş Programı” ile “Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Programı” projelerinin ortak katkısıyla elde edildi.