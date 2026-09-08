Külçe altın, ağustosta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alındığında yüzde 7,93, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise yüzde 7,17 reel getiri sağladı.

Altının ardından DİBS ve Euro geldi

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altını yüzde 1,38 reel getiriyle Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) izledi. Euro yüzde 1,34, mevduat faizi ise yüzde 1,05 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı.

Amerikan doları yüzde 0,15, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,13 oranında reel kayıp yaşattı.

Yİ-ÜFE bazında da tablo değişmedi

Yİ-ÜFE ile hesaplandığında da yatırım araçlarının reel getiri sıralamasında ilk sırada külçe altın yer aldı. DİBS yüzde 0,66, Euro yüzde 0,61 ve mevduat faizi yüzde 0,33 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde Amerikan doları yüzde 0,86, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,83 oranında reel değer kaybetti.

Böylece ağustos ayında enflasyondan arındırılmış getiri açısından yatırımcının en güçlü tercihi külçe altın olurken, hisse senedi piyasası ve dolar reel bazda kayıp yaşayan araçlar arasında yer aldı.