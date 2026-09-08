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Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı. Mecliste yapılan yoklamın ardından seçim başladı. Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışacak.

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