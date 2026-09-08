Primora Boxing tarafından Almanya'nın Ludwigshafen kentinde düzenlenen 'Chapter One-Fight Night' organizasyonunda 10 profesyonel boks karşılaşması yapılırken, yaklaşık 2 bin 600 bokssever mücadeleleri salondan takip etti. Gecede iki uluslararası kemer sahibini bulurken, bir kemer beraberlik nedeniyle boşta kaldı.

Friedrich-Ebert-Halle'de gerçekleştirilen organizasyona 300 VIP davetli katılırken, gecenin özel konukları arasında 5 kez dünya şampiyonu olan efsane boksör Roy Jones Jr. da yer aldı. Almanya boks camiasından Hüseyin Cinkara, Emir Ahmatovic, Michael Smolik ve Zeina Nassar da geceyi salondan takip etti.

İki kemer sahibini buldu

Gecenin ilk kemer mücadelesinde Fedor Michel, Ralfs Vilcans'ı mağlup ederek IBO International Light Heavyweight kemerinin sahibi oldu. Ana maçta ise Slawa Spomer, Faisal Abubakari'yi 7. raund öncesinde rakip köşenin havlu atmasıyla mağlup ederek WBA Intercontinental Welterweight şampiyonluğunu kazandı.

IBO International Cruiserweight şampiyonluğu için ringe çıkan İbrahim Diallo ile Shefat İsufi'nin mücadelesi ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla şampiyonluk kemeri boşta kaldı.

Yuldoshev'den ilk rauntta nakavt

Gecenin dikkat çeken performanslarından birine 23 yaşındaki Özbek boksör Jasurbek Yuldoshev imza attı. Yuldoshev, Amerikalı Jacob Miller'ı ilk rauntta nakavt ederek geceden galibiyetle ayrıldı.

Ringde gerilim yükseldi

Franklyn Dwomoh'un Cristian Villanueva'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ringe çıkan Devrim Gökduman, daha önce mağlup olduğu rakibine rövanş teklif etti. İki boksör arasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlileri araya girdi.

Primora Boxing'in Almanya'daki ilk büyük organizasyonu olan 'Chapter One-Fight Night'ın ardından yeni etkinliğin aralık ayında Köln'de düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonun 2027 yılında Berlin, Frankfurt ve Türkiye'nin yanı sıra uzun vadede Las Vegas'ta da gece düzenlemeyi hedeflediği belirtildi.