Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen permakültür ve sürdürülebilir tarım projesi, Sivas Ülkü Ocakları'nın çalışmalarıyla Sivas Tarım Fuarı'na taşındı. Proje kapsamında yetiştirilen mahsuller fuar ziyaretçilerinin ilgisine sunuldu.

Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Gökmen, fuarda vatandaşlarla bir araya gelerek sürdürülebilir tarım projesi kapsamında kendi yetiştirdikleri domates, kavun, salatalık, biber ve diğer mahsullerden ziyaretçilere bizzat ikramda bulundu. Üretimin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken İl Başkanı Gökmen, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın permakültür projesine ilişkin ortaya koyduğu hedefleri hatırlattı.

Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Gökmen, 'Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in 9 Işık doktrinindeki 'Köycülük İlkesi' ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Toprağın dili tarımdır' anlayışı çerçevesinde hareket ediyoruz. Türk gençliğinin ve milletimizin permakültürü günlük hayatına entegre ederek, gelecekte ülkemizin hem kendine yeten hem de dünyaya ihracat yapabilen tarım devi bir ülke olması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Doğayla uyumlu üretimi esas alan çalışma kapsamında elde edilen mahsuller, 2-6 Eylül tarihleri boyunca Agro Sivas Tarım Fuarı'nda sergilendi. Sivas Ülkü Ocakları, böylece permakültür ve sürdürülebilir tarım alanında yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını doğrudan vatandaşlarla buluşturdu.