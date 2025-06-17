Savcı Mütalaasını Değiştirdi, Ceza Talebi Arttı

Davanın ikinci duruşmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Savcı değişti ve yeni savcı mütalaasında Özdağ’ın söz konusu suçu “zincirleme şekilde” işlediğini öne sürerek 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istedi. İlk duruşmada ise savcı 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis talep etmişti.

Özdağ’ın Savunması ve Son Sözü

Savunmasında siyasi bir davayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Özdağ, “Tutuklu olmamın sebebi ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Asıl neden PKK ve Öcalan ile yürütülen sürece yönelik eleştirilerimdir,” diyerek tutukluluğun adli değil siyasi bir süreç olduğunu savundu.

Mahkeme öncesinde 15 sayfalık savunmasını tamamlayan Özdağ’a son sözü sorulduğunda şu ifadeleri kullandı:

“Allah ömür verdiği sürece Türk milleti için mücadele etmeye devam edeceğim.”

Destekçi Akını ve Duruşma Salonu

Duruşmayı takip eden isimler arasında Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Hakan Eşref Olgun, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda Zafer Partili yer aldı.

Özdağ’ın salona girişi sırasında partililer alkışlarla ve “Ümit Bozkurt” sloganlarıyla desteklerini gösterdi. Geçtiğimiz duruşmada mahkeme başkanının izin vermediği İstiklal Marşı, bu kez duruşma öncesi okundu.

Tutukluluğun Başlangıcı ve Dava Süreci

Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmış, ertesi gün Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a sevk edilmişti. 21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ, Silivri Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutuldu.

Davanın ilk duruşması 11 Haziran’da yapılmış ve mahkeme Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı bugüne, 17 Haziran’a ertelemişti.

Ceza Hükmü ve Tahliye Kararı

Bugünkü duruşma sonunda mahkeme, Ümit Özdağ’a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Ancak cezanın kesinleşmemiş olması ve yargılamanın tutuksuz devam edebileceği gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından adliye önünde toplanan Zafer Partililer sevinç gösterilerinde bulundu. Özdağ’ın ilk açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.