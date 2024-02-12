Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı'nın açılışı yapıldı.

İTÜ'nün Ayazağa Yerleşkesi'ndeki açılışa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın yanı sıra, TDKF Kurucu Başkanı ve Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve çok sayıda davetli katıldı.

Turquality ve Marka Açılış Dersi’nde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat ve marka ilişkisine dair görüşlerini aktardı. Bakan Bolat, "Turquality bir markalaşma, kurumsallaşma yolculuğudur. Marka, bir fikrin kalıcı izi, tüketicinin kalbindeki yeridir. Güven ve kaliteyi temsil eder, akıllarda yer eden bir hikaye anlatır. Güçlü markalara sahip olmayı talep edilen malları üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Turquality konusunda Türkiye'de önemli isimler arasında yer alan Dr. Salim Çam, etkinlikte yaptığı konuşmada, Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı'nın ilk dersini Bakan Bolat'ın vereceğine vurgu yaparak: "Teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı'yla bugüne kadar Türkiye'de ilk defa sanayiciyi, lideri, uzmanı ve akademisyeni bir araya getirerek hem uygulama hem sonuç alma hem de alınan sonuçların ölçülmesiyle ilgili bir program başlatıldı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise yaptığı konuşmada: "Bu bağlamda ihracatçı firmalarımıza çok farklı destekler verilmektedir. Maddi teşviklerin yanında, yerli girişimcilerimizin ve üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ihracat uzmanlarının yetiştirilmesi yüksek katma değerli ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesinde son derece önemlidir." şeklinde konuştu.