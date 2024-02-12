İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a çağrı yapan Zan, "Çekilin ve Hatay İttifakı'nın etrafında birleşelim" dedi.

"CHP, Lütfü Savaş'ı değiştirirse adayınızı geri çeker misiniz?" sorusuna TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Bizim attığımız bu adım ne CHP'ye ne Lütfü Savaş'a karşı bir adım. Bizim attığımız adım AKP'nin rantçı anlayışına karşı bir adım. CHP'li dostlarımız üstlerine düşeni yaparsa biz de üzerimize düşeni yaparız" cevabını verdi.