Toplantıda, ilçedeki okul ve kurum müdürlerine hitap eden yetkililer, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve yeni maarif modeli ışığında başarılı bir eğitim dönemi dileklerinde bulundular. Tanıtım günleri, eğitimde yeni yaklaşımlar ve hedefler konusunda bilgilendirmeler sağlayarak eğitimcileri motive etmeyi amaçlıyor. Yeni eğitim döneminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin tüm okullarda başarıyla uygulanması hedefleniyor. Menteşe ilçesinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü katıldı.



