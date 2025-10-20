İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Portekiz İş Forumu’nda konuşan Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı şekilde geliştiğini ifade etti. Türkiye-Portekiz ticari iş birliğinde yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını söyleyen Bolat, “Türkiye-Portekiz ticaret diplomasisinde bir sonraki önemli aşama, 2026 yılının ilk yarısında Portekiz’de gerçekleştirmeyi planladığımız JETCO toplantısı olacak. Bu toplantıya iş dünyası temsilcilerimizin de geniş katılımını hedefliyoruz” dedi.

“Portekiz, 75 milyar dolarlık yatırım planı açıklamış durumda”

Bakan Bolat, geçtiğimiz hafta Portekiz’e giden Türk müteahhitlik heyetinin temaslarına da değinerek, “Portekizli dostlarımız önümüzdeki 10 yıl içinde altyapı, konut ve telekomünikasyon alanlarında 75 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Türk iş insanlarını bu projelere davet ettiler. Heyetimizin ziyareti oldukça verimli geçti ve bu görüşmelerin sonuçlarını kısa sürede göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türk ve Portekizli firmalar üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atabilir”

İki ülke arasında sadece ikili ticarette değil, üçüncü ülkelerde de önemli iş birliği fırsatları bulunduğuna dikkat çeken Bolat, “Portekiz’in güçlü bağlarının bulunduğu Latin Amerika ve Portekizce konuşan Afrika ülkeleri; Angola, Mozambik ve Gine gibi pazarlarda Türk firmalarıyla ortak girişimler yapılabilir. Benzer şekilde Türkiye’nin güçlü olduğu Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da da Portekizli iş insanlarıyla ortaklık fırsatları var” diye konuştu.

“Karşılıklı yatırımlar artıyor”

Türkiye’de yaklaşık 270 milyon dolarlık Portekiz yatırımı bulunduğunu belirten Bakan Bolat, “80’e yakın Portekizli işletme ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteriyor. Öte yandan Türk firmaları da Portekiz’de 1,5 milyar euroyu aşan yatırımlar yaparak hem üretim hem ticaret alanında etkinlik gösteriyor” dedi.

“Akdeniz’in iki ucunda dost iki ülke”

Türkiye ve Portekiz’in tarihsel ve kültürel yakınlığının ekonomik ilişkilere de yansıdığını vurgulayan Bolat, “Akdeniz’in batısında Portekiz, doğusunda Türkiye yer alıyor. İki ülke de Akdeniz’in sıcak iklimiyle dostça ilişkiler kuran, ortak kültürel değerleri paylaşan dost ülkelerdir” ifadelerini kullandı.