Türkiye Altın Alımında Dünya İkincisi

2024 yılında en fazla net altın alımı yapan merkez bankası, 89.50 ton ile Polonya oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ise 74.80 tonluk alımla dünya genelinde ikinci sırada yer aldı. Türkiye’yi, 72.60 tonluk alımla Hindistan Merkez Bankası takip etti.

Dünyanın En Büyük Altın Rezervine Sahip Ülkeleri

Altın rezervleri açısından bakıldığında, ABD 8.133,5 ton ile zirvede yer alıyor. Almanya, 3.351,5 ton ile ikinci sırada bulunurken, İtalya 2.451,8 ton ile üçüncü sırada konumlanıyor. İşte dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip ilk 10 ülke:

ABD – 8.133,5 ton Almanya – 3.351,5 ton İtalya – 2.451,8 ton Fransa – 2.437,0 ton Rusya – 2.335,9 ton Çin – 2.279,6 ton İsviçre – 1.039,9 ton Hindistan – 876,2 ton Japonya – 846,0 ton Türkiye – 615,0 ton

Türkiye, 2024 yılı sonu itibarıyla 615 tonluk altın rezerviyle dünyanın en büyük altın rezervine sahip 10. ülkesi konumunda bulunuyor. Özellikle son yıllarda TCMB'nin yaptığı alımlar, Türkiye’nin altın rezervlerini artırmasına önemli katkı sağladı.

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, küresel ekonomik belirsizlikler karşısında altının güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ettiğini gösteriyor.