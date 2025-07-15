Ancak yetkililer, bağışın asıl motivasyonunun hediye değil, insan hayatını kurtarma bilinci olması gerektiğine dikkat çekti.

Kan bağışı etkinliği, Türk Kızılay Kütahya Kan Merkezi Doktoru İsmail Cihat Tuna nezaretinde Eti Maden Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dr. Tuna, kan bağışının korkulacak bir şey olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Her bağış, bir başka hayat için umut demektir. İnsanlar kan verirken sadece ihtiyaç sahiplerine değil, kendi sağlıklarına da katkı sağlıyor. Bağışçılarımıza küçük bir hediye sunmuş olsak da, esas olan gönülden gelen yardımlaşma duygusudur."

Vatandaşların kan bağışı konusundaki bilinç düzeyinin her geçen gün arttığını ifade eden yetkililer, özellikle yaz aylarında stokların düşmesine karşılık daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kampanyaya katılan Hisarcıklı vatandaşlar ise kan vermenin hem manevi bir sorumluluk hem de insani bir görev olduğunu ifade etti. Düzenli kan bağışı yapan bir katılımcı, “Bunun karşılığı bir cihaz değil, bir insanın hayata tutunabilmesidir. Bu düşünceyle bağış yapıyorum” dedi.

Kızılay yetkilileri, tüm sağlıklı bireyleri korkmadan, bilinçli bir şekilde kan bağışına davet ederek, “Kan, kaynağı insan olan ve hiçbir fabrikada üretilemeyen tek ilaçtır. Bugün başkasına, yarın sana lazım olabilir” mesajını verdi.