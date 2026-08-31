Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte, hastanede paylaştığı fotoğraftaki bir ayrıntı da gündeme geldi. Yılmaz’ın kulak memesindeki belirgin çapraz çizgi, kardiyoloji literatüründe “Frank işareti” olarak bilinen bulguyu akıllara getirdi.

Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşamasının ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan değerlendirmelerde kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyoda tıkalı damara balon ve stent uygulandı. Doktorları, hızlı müdahalenin ardından Yılmaz’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kulağındaki çizgi “Frank işareti” olarak biliniyor

Cem Yılmaz’ın hastane fotoğrafındaki kulak memesi çizgisine dikkat çeken Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sosyal medya paylaşımında bu bulgunun tıp literatüründe Frank işareti olarak adlandırıldığını belirtti.

Frank işareti, kulak memesini çapraz şekilde geçen belirgin bir oluk veya kırışıklık şeklinde tanımlanıyor. Bulgu, adını 1970'li yıllarda bu çizgi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiye dikkat çeken doktor Sanders T. Frank’tan alıyor.

Kalp hastalığının kesin göstergesi mi?

İşin en önemli noktası burada.

Bilimsel araştırmalarda kulak memesindeki bu çizgi ile koroner arter hastalığı, damar sertliği ve diğer kardiyovasküler hastalıklar arasında ilişki olup olmadığı uzun yıllardır inceleniyor.

2021 yılında yayımlanan sistematik bir derleme de Frank işaretinin koroner arter hastalığının değerlendirilmesindeki olası tanısal değerini inceleyen çok sayıda çalışmayı bir araya getirdi. Daha sonraki araştırmalarda da kulak memesi çizgisi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki araştırılmaya devam etti.

Bazı çalışmalar bu çizgiye sahip kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebildiğini ortaya koyarken, bazı araştırmalar ise ilişkinin yeterince güçlü olmadığını savunuyor. Stanford Medicine de Frank işaretinin koroner arter hastalığını tek başına gösteren güvenilir bir tanı yöntemi olmadığını belirtiyor.

Neden oluştuğu kesin olarak bilinmiyor

Uzmanların üzerinde durduğu teoriler arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik dokudaki kayıplar bulunuyor. Ancak kulak memesindeki çizginin neden ortaya çıktığı ve kalp-damar hastalıklarıyla bağlantısının hangi mekanizma üzerinden gerçekleştiği kesin olarak ortaya konmuş değil.

Ayrıca çizgi yaşla birlikte daha sık görülebiliyor. Bu nedenle kulak memesindeki bir çizginin tek başına “kalp hastalığı” anlamına gelmediğinin özellikle altı çiziliyor.

“Kulağınızda varsa kalp hastasısınız” demek doğru değil

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da yaptığı değerlendirmede önemli bir noktaya dikkat çekti: Frank işareti tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmuyor.

Bununla birlikte, özellikle sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek LDL kolesterol, diyabet veya ailede kalp-damar hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörleri bulunan kişilerde bu tür fiziksel bulgular, kardiyovasküler risk değerlendirmesinin yapılması için bir hatırlatıcı olabilir.

Dolayısıyla Cem Yılmaz’ın kulağındaki çizgi ile geçirdiği kalp krizi arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak bilimsel açıdan doğru değil. Ancak yaşanan kalp krizi sonrasında bu fiziksel bulgunun yeniden gündeme gelmesi, tıp dünyasında yıllardır araştırılan ilginç bir ilişkiyi kamuoyunun dikkatine taşıdı.