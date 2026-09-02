Buna karşılık bazı meyve nektarlarında tatlandırıcı kullanımına devam edilebilecek. Taslakla ayrıca doğal şekeri en az yüzde 30 azaltılmış yeni bir meyve suyu kategorisinin mevzuata girmesi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği için yeni bir taslak hazırladı. 18 Ağustos 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan taslak, sektörün ve ilgili tarafların görüşüne açıldı.

Bakanlık, düzenlemenin temel gerekçesini Avrupa Birliği mevzuatındaki değişikliklerin Türk mevzuatına aktarılması olarak açıkladı. Taslak için görüşlerin 25 Eylül 2026 tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi gerekiyor.

Meyve suyunda tatlandırıcı kullanımına sınır

Taslağın en dikkat çekici düzenlemelerinden biri tatlandırıcıların kullanımına ilişkin.

Taslakta; konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve suyu tozu, su ile ekstrakte edilen meyve suyu ile doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu ve bu ürünlerin konsantrelerinin üretiminde tatlandırıcı kullanımına izin verilmemesi öngörülüyor.

Böylece meyve suyu adıyla piyasaya sunulan ürünlerde tatlandırıcı kullanımının kapsamı önemli ölçüde daraltılacak.

Ancak düzenleme bütün meyve bazlı içecekleri kapsamıyor.

Meyve nektarlarında tatlandırıcı istisnası

Taslakta meyve nektarları için farklı bir uygulama öngörülüyor.

Bakanlığın yayımladığı metne göre meyve nektarına şeker, bal ve/veya tatlandırıcı eklenebilecek. Ancak ilave edilen şeker ve bal miktarına ürünün türüne göre farklı üst sınırlar getiriliyor.

Buna göre ilave edilen şeker ve/veya bal miktarı;

Ek-3'ün birinci bölümündeki ürünlerde son ürünün toplam ağırlığının en fazla yüzde 20'si,

ikinci bölümündeki ürünlerde en fazla yüzde 15'i,

üçüncü bölümündeki ürünlerde ise en fazla yüzde 10'u

olabilecek.

Taslakta ayrıca ilave şekersiz meyve nektarlarında şeker yerine tatlandırıcı kullanımına, düşük enerjili meyve nektarlarında ise şekerin bir bölümünün tatlandırıcıyla ikame edilmesine imkan tanınıyor.

Meyve suyunun doğal şekeri de azaltılabilecek

Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını ise şekeri azaltılmış meyve suları oluşturuyor.

Bakanlığın taslağıyla mevzuata ilk kez “doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu”, “doğasından gelen şekeri azaltılmış konsantreden üretilen meyve suyu” ve “doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu konsantresi” gibi yeni tanımların eklenmesi planlanıyor.

Bu ürünlerde meyvenin doğal olarak içerdiği şekerin en az yüzde 30 oranında azaltılması öngörülüyor. İşlem sonrasında ürünün diğer özelliklerinin korunması esas alınacak.

Bu düzenlemeyle birlikte üreticilerin, meyvenin doğal şekerini azaltarak yeni bir ürün kategorisi oluşturmasının önü açılmış olacak.

Etiketlerde yeni ifade kullanılabilecek

Taslak yalnızca üretim süreçlerini değil, tüketicinin karşısına çıkan etiketleri de kapsıyor.

Bakanlığın duyurusuna göre yeni düzenlemeyle meyve suyu etiketlerinde “Meyve suları sadece doğal olarak oluşan şekerler içerir” ifadesinin kullanılmasına imkan sağlanacak.

Bu ifade, ürünün içerdiği şekerin meyvenin doğal yapısından geldiğine ilişkin tüketiciye doğrudan bilgi verilmesini amaçlıyor.

Üretim yöntemleri de değişiyor

Taslakta yeni oluşturulan şekeri azaltılmış ürünlerin üretiminde kullanılabilecek yöntemlere ilişkin de düzenlemeler bulunuyor.

Bakanlık, izin verilen işlemler arasına yeni ürünler için özel membran filtrasyonu ve maya fermantasyonunu eklemeyi planlıyor. İşlem yardımcıları listesine ise ayçiçeği tohumu dahil ediliyor.

Taslakta ayrıca ürün listelerinde bazı teknik güncellemeler yapılıyor. Bunlar arasında Hindistan cevizi suyunun listeye eklenmesi, ayvanın Latince adının düzenlenmesi ve Hindistan cevizi için yeni bir satır oluşturulması da bulunuyor.

Düzenleme henüz kesinleşmedi

Önemli nokta ise düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemiş olması.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taslağı 18 Ağustos 2026'da görüşe açtı. Bakanlığın duyurusunda sektör temsilcileri ve ilgili tarafların görüşlerini 25 Eylül 2026'ya kadar [email protected] adresine iletebileceği belirtiliyor.

Dolayısıyla şu aşamada raflardaki tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımının hemen sona erdiğini söylemek yerine, yeni tebliğ taslağında bu ürün grupları için tatlandırıcı kullanımının yasaklanmasının öngörüldüğünü belirtmek gerekiyor.

Düzenlemenin nihai hali, görüş ve değerlendirme sürecinin ardından netleşecek.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı – Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü