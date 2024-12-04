Atalay, asgari ücretin enflasyonla ilişkilendirilmesini eleştirerek, "2024 yılında asgari ücret hiç artmadı ama enflasyon artmaya devam etti. Bu canlı bir örnek. Enflasyon için düşük asgari ücret önerisi gerçekçi değil" ifadelerini kullandı.

"Rakamlar Market ve Pazara Yansımıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerine yönelik güvensizliğini dile getiren Atalay, "TÜİK'in verileriyle marketteki ve pazardaki fiyatlar örtüşmüyor. TÜİK çalışanlarına haksızlık etmek istemem ama sokaktaki gerçeklik farklı" dedi.

"Geçim Standardına Yakışır Bir Ücret Gerekli"

Atalay, asgari ücretin insana yakışır bir geçim standardı sağlayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. MÜSİAD’ın yüzde 25 artış önerisini eleştirerek, "Bu oranlarla geçim sağlanamaz. İnsan gibi yaşayacak, nefes alacak bir ücret belirlenmeli" dedi.

Vergi Dilimleri ve Ücret Politikaları

Ücretlilerin gelir vergisi oranlarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirten Atalay, bunun asgari ücret üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak bu düzenlemenin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararlarını doğrudan etkilemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

"Yurt Dışına Taşınan Firmalar İçin Eleştiri"

Türkiye'deki bazı firmaların asgari ücret gerekçesiyle fabrikalarını başka ülkelere taşımasını da eleştiren Atalay, "100-150 dolara işçi çalıştırmanın mümkün olduğu ülkelerde köle pazarları var. Türkiye’de bu tür bir sistem dün de yoktu, bugün de olamaz" diye konuştu.

Rakam Açıklaması Tartışması

Asgari ücret konusunda henüz bir rakam açıklamamalarının nedenini açıklayan Atalay, "Biz rakam açıklarsak işveren ve hükümet, bu rakam üzerinden süreci yönlendiriyor. Zamanı geldiğinde rakamı açıklarız" dedi.

Asgari Ücret Tartışmaları Devam Ediyor

Atalay’ın açıklamaları, işçi temsilcileri, işverenler ve hükümet arasında süren asgari ücret görüşmelerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Komisyonun kısa süre içinde bir araya gelerek nihai kararı açıklaması bekleniyor.