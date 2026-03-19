Kurumdan yapılan bilgilendirmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK’nın adı kullanılarak gönderilen bu mesajların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Vatandaşların, söz konusu içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, resmi kurumların SMS ya da e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğinin altı çizilerek, “Bu tür mesajlara itibar etmeyiniz. Kimlik, banka ve kişisel bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız” denildi.

Yetkililer, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi üzerinden destek alınabileceğini, ayrıca CİMER aracılığıyla başvuru yapılabileceğini ve SGK il müdürlüklerine şahsen müracaat edilebileceğini hatırlattı.

SGK, sahte iletilere karşı dikkatli olunmaması halinde vatandaşların dolandırıcılık mağduru olabileceği uyarısında bulundu.