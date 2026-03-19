Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına, tüm İslam âleminin bayramını tebrik ederek başladı. Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Erdoğan, bayramın Türkiye’ye, İslam dünyasına ve tüm insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni etti. Vatandaşların bayrama sağlık ve esenlik içinde ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de geniş yer ayıran Erdoğan, özellikle Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki çatışmalara dikkat çekti. İsrail’in saldırıları, Filistin’deki durum, Lübnan’ın güneyindeki gelişmeler ve İran-İsrail geriliminin bölgedeki tansiyonu artırdığını ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte temkinli ve kararlı bir tutum izlediğini belirten Erdoğan, hava sahası ihlallerine karşı net duruş sergilendiğini ve ülke güvenliğini güçlendirecek adımların sürdüğünü söyledi.

“Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Erdoğan, yaklaşık 17 ay önce başlatılan bu süreçte önemli eşiklerin aşıldığını ifade etti. Sürecin sabote edilmemesi için devlet kurumlarının titizlikle çalıştığını vurgulayan Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerin uzlaşıyla çözülmesinin hem Türkiye’nin güvenliğine katkı sağladığını hem de bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu dile getirdi. TBMM çatısı altında yürütülen çalışmaların da sürece yön verdiğini belirtti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Deprem bölgesinde verilen sözlerin tutulduğunu ve yüz binlerce konutun tamamlandığını ifade etti. Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdüğünü ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar dolar seviyesine ulaştığını da kaydetti. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, vatandaşların yaşadığı ekonomik zorlukların geçici olduğunu ve bu sürecin en az hasarla atlatılması için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, mesajının en dikkat çeken bölümünde ise şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir vatandaşımın en ufak bir şüphesi olmasın. Türkiye Allah’ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir. Tecrübeli ve liyakatli kadrolarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Gerekirse 24 saat çalışırız, gerekirse 365 gün 6 saat çalışırız ama Türkiye’nin önünün kesilmesine müsaade etmeyiz.”

Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşların sevdikleriyle birlikte huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.