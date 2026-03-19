Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, dünya genelinde artan çatışma ve istikrarsızlıkların insanlığın temel haklarını derinden sarstığını belirterek, mevcut tabloyu “insani ve vicdani iflas” olarak nitelendirdi. Silahlı çatışmaların özellikle mazlum coğrafyalar üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Bahçeli, savaşların gölgesinde yaşayan sivillerin büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bahçeli, Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çekerek, İran’a yönelik saldırılar, Gazze’de yaşananlar ve bölgedeki genel gerilimin tehlikeli bir tırmanış içinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasına yönelik iddiaların Müslüman dünyasında büyük tepki yarattığını söyledi.

Mesajında dikkat çeken ifadeler kullanan Bahçeli, “teolojik hezeyanlarla hareket eden Evanjelist/Kabala anlayışlarının İslam coğrafyasını hedef aldığını” öne sürerek, bu yaklaşımın çatışmaları derinleştirdiğini savundu. Bölgedeki suikastlar ve sivil kayıpların savaş hukukunun devre dışı bırakıldığını gösterdiğini belirten Bahçeli, uluslararası sistemin bu süreçte yetersiz kaldığını ifade etti.

Küresel çapta daha büyük bir savaş riskine işaret eden Bahçeli, gerilimlerin bölgesel sınırları aşarak yayılma potansiyeli taşıdığını söyledi. İsrail’in öncülüğünde gelişebilecek muhtemel bir çatışma dalgasının durdurulması gerektiğini belirten Bahçeli, ateşkes ve barış adımlarının hızla atılmasının ortak çıkar olduğunu vurguladı.

Bayram vesilesiyle birlik ve kardeşlik mesajı veren Bahçeli, Türkiye’nin iç cephede güçlü kalmasının önemine dikkat çekerek “Terörsüz Türkiye” hedefinin altını çizdi.

Bahçeli, mesajının sonunda Ramazan Bayramı’nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunarak, savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi çağrısını yineledi.