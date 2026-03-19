Ankara’daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) kameralar karşısına geçen Bakan Çiftçi, özellikle yeni trafik kanunu ve denetim usullerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

İşte Bakan Çiftçi’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar ve bayram stratejisi:

Dev Güvenlik Ordusu Sahada

Bayram süresince yollarda ve şehir merkezlerinde tam teyakkuz halinde olunacak. Bakanlık, denetimlerin hem karadan hem havadan kesintisiz süreceğini belirtti:

Personel Sayısı: Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 313 bin 745 personel görev yapacak.

Araç Filosu: Saha denetimleri için 50 bin 150 otomobil ve motosiklet tahsis edildi.

Hava ve Deniz Denetimi: Trafik akışını anlık takip etmek amacıyla 16 helikopter, 1.222 İHA/SİHA ve dron kullanılacak. Ayrıca sahil şeridinde 390 gemi ve bot görev alacak.

"Tuzak Radar" Dönemi Sona Eriyor

Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri olan radar denetimlerine açıklık getiren Bakan Çiftçi, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı:

"Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız. Mutlaka uyarı levhalarımız olacak ve vatandaş bilgilendirilecek."

Ayrıca, 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte hız limitlerinin değiştiğini hatırlatan Bakan, sürücülerin yeni limitlere (yüzde 10'luk eski tolerans yerine 6-10 birim arası değişen yeni sistem) dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Plaka ve Multimedya Düzenlemelerinde "Esneklik" Müjdesi

Yeni trafik kanununun uygulanmasında yaşanan kafa karışıklıkları ve yoğunluklar nedeniyle Bakanlık geri adım atarak "rehberlik" sürecini başlattı:

Standart Dışı Plakalar: Şoförler Odası tarafından basılan, mühürlü ve karekodlu ancak harfleri kalın olan plakalar "nizami" kabul edilecek ve ceza yazılmayacak. Ancak şahısların kendi yaptığı müdahaleler (mavi şeridi silme, harf boyama) 4 bin TL , korsan/reklamcı basımı plakalar ise 140 bin TL ceza almaya devam edecek.

Yoğunluk Muafiyeti: Şoförler odalarındaki yoğunluk nedeniyle plakasını zamanında alamayan vatandaşlara süre tanınacak; bu süreçte cezai işlem yerine rehberlik yapılacak.

Araç İçi Ekranlar (Multimedya): Sonradan takılan ve sürüş esnasında video oynatan sistemlerle ilgili yönetmelik çıkana kadar ceza uygulanmayacak. Temel kural; ekranın görüşü engellememesi ve araç hareket ettiğinde video özelliğinin kapanması olacak.

"Bayram Evleri Matem Evine Dönüşmesin"

Bakan Çiftçi, konuşmasını duygusal bir çağrıyla tamamladı. Erzurumlu Alvarlı Efe Hazretleri’nin "Bayram o bayram ola" dizelerine atıfta bulunarak, sürücülere yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, hız yapmamaları ve emniyet kemerlerini mutlaka takmaları konusunda uyarılarda bulundu.