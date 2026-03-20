Ramazan Bayramı’nın Önemi: Neden Kutluyoruz?

Ramazan Bayramı, Arapça adıyla Eydü’l-Fitr, sadece tatil ya da tatlı ikramı demek değildir. Bir ay boyunca tutulan oruçların, edilen duaların ve nefis terbiyesinin ardından gelen bir "mükafat günü"dür. İslam inancına göre bu bayram, kulun Allah’ın emrini yerine getirmesinin verdiği sevinci ve dayanışmayı temsil eder. Kırgınlıkların giderildiği, toplumsal bağların güçlendiği en özel zaman dilimidir.

Bayram Günü Yapılması Gereken Temel İbadetler

Bayramın ilk saatlerinden itibaren müminler için manevi bir trafik başlar. İşte bayramın olmazsa olmaz ibadetleri:

Bayram Namazı: Bayramın ilk günü sabahı cemaatle kılınan iki rekatlık namazdır. Bu namaz, bayramın resmi olarak başladığının ve şükrün toplu ilanıdır.

Fıtır Sadakası (Fitre): Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, bayram namazı öncesinde vermesi vacip olan sadakadır. Yardımlaşmanın en somut örneğidir.

Ziyaretler ve Sıla-i Rahim: Anne-baba başta olmak üzere akrabaları, komşuları ve hastaları ziyaret etmek en büyük sevaplar arasında yer alır.

Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

şeklinde niyet edilir.

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

· İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

Bayramın Manevi İklimi: Dualar ve Zikirler

Bayram günlerinde dili zikirle, kalbi şükürle meşgul etmek tavsiye edilir. Özellikle bayram namazına giderken ve bayram süresince Teşrik Tekbirleri getirmek sünnettir:

"Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allâhu ekber ve lillâhi’l-hamd."

Ayrıca bu mübarek günlerde; günahların affı, dünya mazlumlarının selameti ve aile huzuru için şu niyetlerle dua edilir:

Şükür Duası: Verilen sağlık ve tamamlanan oruç ibadeti için Allah’a hamd edilir. Mağfiret Talebi: Ramazan boyunca yapılan hataların affı için istiğfar çekilir. Birlik ve Beraberlik Duası: İslam coğrafyasındaki huzur ve barış için eller semaya açılır.

Bayram Adabı: Unutulmaması Gerekenler

Haberimizin sonuna gelirken, bayramın ruhunu yaşatmak için birkaç küçük hatırlatma:

Güne erken kalkarak ve kişisel temizliğe (gusül/abdest) özen göstererek başlayın.

Bayram namazı öncesinde (eğer şeker hastası değilseniz) hurma veya tatlı bir şey yiyerek orucun bittiğini simgeleyin.

En güzel ve temiz kıyafetlerinizi giyin.

Güler yüzlü olun; çünkü tebessüm de bir sadakadır.

