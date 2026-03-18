Enerji Piyasaları ve Uluslararası Gelişmeler

Bayraktar, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların enerji piyasalarını etkilediğini ancak Türkiye’nin enerji arzında sıkıntı yaşamadığını vurguladı. Irak ve Suudi Arabistan’dan sağlanan ham petrol, toplam tedarikin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor ve arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.

Doğal Gazda Çeşitlilik ve Strateji

Doğal gazda çeşitlendirme stratejisinin sürdüğünü aktaran Bakan, “10’dan fazla ülkeden doğal gaz alabiliyoruz. Arz güvenliği, esneklik ve fiyat avantajı için uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu stratejimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Talep Artışı ve Piyasa Değerlendirmesi

Petrol piyasalarının normalleşmesinin zaman alacağını söyleyen Bayraktar, “Talep artışı başladı. Spot piyasada gaz fiyatları yükseldi. Ümit ediyorum ki bu durum kısa sürede sona erer. Piyasalar bir-iki ay içinde normale dönebilir” ifadelerini kullandı.

Petrol Sevkiyatı ve Alternatif Rotalar

Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı üzerinden günlük 250 bin varillik petrol sevkiyatı yapıldığını belirten Bakan, hattın toplam kapasitesinin 1,5 milyon varil olduğunu söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda ihracatın alternatif yollarının önemine değinen Bayraktar, hattın Basra’ya kadar genişletilmesini önerdiklerini duyurdu.