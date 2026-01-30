Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Kevin Warsh’ı ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Eski bir FED Yönetim Kurulu üyesi ve Wall Street kökenli ekonomist olan Warsh’ın halen Stanford Üniversitesi’ne bağlı Hoover Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak görev yaptığını belirten Trump, ayrıca Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi (GSB) bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalıştığını aktardı.

Warsh’ın eğitim geçmişine de değinen Trump, “Kevin, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi’nde tamamlamış, Harvard Hukuk Fakültesi’nden hukuk doktorası derecesi almıştır. Ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yürütmüş, İngiltere Merkez Bankası’nın para politikası yapısına ilişkin reform önerileri içeren bağımsız bir rapor hazırlamıştır. Bu rapordaki tavsiyeler Parlamento tarafından kabul edilmiştir” dedi.

G20’de FED’i temsil etmişti

Kevin Warsh’ın 35 yaşında FED Yönetim Kurulu’na atanarak bu görevi üstlenen en genç isim olduğunu vurgulayan Trump, Warsh’ın 2006–2011 yılları arasında FED Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını hatırlattı. Bu süreçte G20 nezdinde FED temsilciliği görevini yürüttüğünü belirten Trump, Warsh’ın ayrıca Asya’daki yükselen ve gelişmiş ekonomilerden sorumlu temsilci olarak görev aldığını ifade etti.

Trump, Warsh’ın aynı zamanda FED Yönetim Kurulu’nun operasyonlarını, personel yapısını ve mali performansını yöneten İdari Vali görevinde de bulunduğunu kaydetti.

Warsh’ın FED’e atanmasından önce 2002–2006 yılları arasında Beyaz Saray’da Başkan’ın Ekonomi Politikası Özel Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev yaptığını belirten Trump, daha önce ise Morgan Stanley’de Birleşme ve Satın Almalar Departmanı’nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak çalıştığını aktardı.

“Tarihe geçecek bir FED başkanı olacak”

Trump açıklamasının sonunda, “Kevin’i uzun zamandır tanıyorum. Kendisinin tarihe geçecek büyük FED başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olacağından hiç şüphem yok. Bu görev için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Bizi asla yarı yolda bırakmayacak. Tebrikler Kevin!” ifadelerini kullandı.

Faiz mesajı vermişti

Trump, bir gün önce gerçekleştirilen kabine toplantısında FED Başkanlığı için adayını kısa süre içinde açıklayacağını duyurmuş, FED’in mevcut faiz politikalarını eleştirerek “Bu faiz oranları düşecek” mesajını vermişti.