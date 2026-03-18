Bakan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Ülkemizde enerji arz güvenliğiyle alakalı bir sıkıntı yok"

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin Türkiye'ye etkisini değerlendiren Bakan Bayraktar, "Bizim için arz güvenliği açısından bu bölge, petrol açısından herhangi bir risk şu an itibariyle arz etmiyor. İşin bir de doğal gaz boyutu var. Yine bizim Hürmüz'e bir bağımlılığımız yok. Türkiye olarak yaklaşık 12 ayrı ülkeden LNG tedarik ediyoruz. Dört ayrı ülkeden boru hatlarıyla doğal gazımızı tedarik ediyoruz. Doğal gazda da petrolde de ülkemize bugüne kadar arz güvenliğiyle alakalı bir sıkıntı yaşatmadık. Bundan sonraki süreci de çok yakın takip ederek yaşatmayacağız. Şu an için ülkemizde enerji arz güvenliğiyle alakalı bir sıkıntı yok" açıklamasında bulundu.

"Rezervlerimizden yaklaşık 11 milyon varil rezervi, 90 günlük bir süre içerisinde bırakacağız"

Uluslararası Enerji Ajansı'nın Türkiye'nin de aralarında yer aldığı üye ülkelerden petrol stoklarının bir kısmıyla ilgili talepte bulunduğunu belirten Bayraktar, "Ülke olarak kendi rezervlerimizden yaklaşık 11 milyon varil civarında bir rezervi, 90 günlük bir süre içerisinde bırakacağımızı ifade ettik. Bu, fiyatlardaki çok anormal artışların ki aslında artmış durumda fiyatlar, daha yukarı gitmesini belki baskılayan önemli unsurlardan bir tanesi" diye konuştu.



"Son gelişmelerle birlikte yeni dönemi tekrar göz önünde bulundurmamız lazım"

Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisinin olup olmayacağını da değerlendiren Bayraktar, "Özellikle bu son gelişmelerle birlikte yeni dönemi tekrar göz önünde bulundurmamız lazım. Nisan'da bir değerlendirme yapacağız" şeklinde konuştu.



"2025 yılında yaklaşık 2.4 milyon ton petrol Türkiye'deki rafinerilere aktı"

Irak petrolünün Türkiye'ye akışıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Bayraktar, "2025 yılında bu hattan yaklaşık 2.4 milyon ton petrol Türkiye'deki rafinerilere aktı. Bu anlamda Irak'tan aldığımız petrolün bir kısmını bu hat üzerinden Kırıkkale'deki rafinerimize gönderiyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl da 2.4 milyon tonluk bir akış bize yapıldı" ifadelerinde bulundu.

Irak petrolünün Ceyhan'a gelen kısmıyla ilgili de konuşan Bayraktar, "Şu an itibariyle akış başladı. Günlük yaklaşık 170 bin ila 250 bin varillik bir akış olacak" diye konuştu.

"Kerkük'e kadar olan boru hattını Basra'ya kadar uzatalım"

Söz konusu boru hattının kapasitesinin 1,5 milyon varil olduğunu da ifade eden Bayraktar, "Şunu önerdik: Gelin biz bu Kerkük'e kadar olan boru hattını Basra'ya kadar uzatalım. Bugün Irak'ın günlük yaklaşık 3 milyon varil ham petrol ihracatı var. Bunun 1,5 milyon varilinin, yani neredeyse yüzde 50'sinin bu hat üzerinden, Akdeniz çanağındaki özellikle yeni müşterilere de gitme ihtimali var. Bunu yıllardır söyledik ama şimdi belki bu söylediğimiz daha iyi anlaşılıyordur muhataplarımız tarafından" dedi.



Çağrı Bey Nisan'da sondaja başlayacak

Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisinin Somali'ye doğru yolda olduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, "Somali'de Nisan ayının ortası gibi ilk matkabı indirip çalışmamıza başlayacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.



"Batı Karadeniz'de yapacağımız sondaja önümüzdeki hafta başlıyoruz"

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de toplam 6 sondaj hedefleri bulunduğunu anlatan Bayraktar, "Batı Karadeniz'de yapacağımız sondaja önümüzdeki hafta başlıyoruz. Diğerine de Nisan'da başlayıp önümüzdeki 2-3 ay içerisinde de bu iki sondajın neticesini almayı hedefliyoruz. İnşallah yeni keşifler yeni müjdeleri de milletimizle paylaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yeni FSRU tesisleri

Yeni yapılacak olan Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU) ile ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, "Şimdi Dörtyol'da yeni bir FSRU planlıyoruz. Yani, orada iki tane FSRU olacak. Yine Antalya Körfezi'ne yeni bir tane FSRU düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"Kanada ile LNG anlaşmaları masamızda"

Geçen hafta Kanada'da bulunduğunu, dün de Kanada Dışişleri Bakanı'nın kendisini ziyarete geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Kanada ile LNG anlaşmaları masamızda. Ayrıca, Kanada'dan nükleer reaktörle alakalı bir çalışma içerisindeyiz" bilgisini verdi.



Yeni enerji mimarisi

2021'de Türkiye'nin uzun dönemli Ulusal Enerji Planını açıkladıklarını hatırlatan Bayraktar, "Türkiye'nin yeni enerji mimarisini bu sene içerisinde kamuoyumuzla paylaşmış olacağız" açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, COP31'in bu yıl Antalya'da düzenleneceğinin de altını çizdi.



Suudi Arabistan ile elektrik projesi

Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji alanında çok önemli bir anlaşma imzaladıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "En az o kadar, belki ondan daha önemli başka bir konu üzerinde çalışıyoruz; Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar bir elektrik iletim hattı ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya elektriğin transferi ile alakalı" bilgisini de paylaştı.