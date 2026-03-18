Tahran yönetimi ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim sürerken Galibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede boğazın güvenliğine ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Galibaf, “Hürmüz Boğazı’ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek” ifadelerini kullanırken, açıklamasında ayrıntıya yer vermedi.

Gerilim tırmanıyor

Bölgede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran’ın Körfez’deki hedeflere misillemeleri devam ederken, küresel enerji hattının kalbi sayılan Hürmüz’de risk giderek büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, uluslararası topluma çağrıda bulunarak boğazın güvenliği için ülkelere savaş gemisi gönderme çağrısı yapmıştı. Trump, Hürmüz üzerinden petrol alan ülkelerin güvenliğe katkı sağlaması gerektiğini vurgulamıştı.

Küresel enerji için kritik dar boğaz

Basra Körfezi’ni Umman Denizi üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Kriz öncesinde günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün taşındığı boğazda, İran’ın kapatma tehdidi ve saldırılar sonrası tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Uzmanlara göre boğazın uzun süreli şekilde devre dışı kalması, modern tarihin en büyük petrol arz şoklarından birine yol açabilecek potansiyele sahip.