IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, yaptığı açıklamada, bölgedeki çatışmalar nedeniyle durdurulan sevkiyatların kısa süre içinde yeniden başlayacağını duyurdu. Barzani, içinde bulunulan olağanüstü koşullara rağmen Bağdat ile sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve ekonomik sürecin yeniden canlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

IKBY’nin petrol ihracatına karşı olmadığını vurgulayan Barzani, son dönemde saldırılardan etkilenen petrol sahalarında üretimin sürdürülebilmesi için güvenliğin sağlanmasının kritik önemde olduğunu ifade etti. Bu çerçevede Bağdat yönetimine, enerji altyapılarına yönelik saldırıların engellenmesi çağrısında bulundu.

Günlük yaklaşık 230 bin varil seviyesinde olan IKBY petrol ihracatının, uygun koşulların sağlanması halinde 500 bin varile kadar çıkarılabileceği kaydedildi. Ancak bu rakamın, Irak merkezi hükümetinin toplam ihracat kapasitesine kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

Barzani ayrıca, bölgedeki ticaret ve ithalat üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin güvenli bir ortamda yeniden üretime geçebilmesi için gerekli güvencelerin sağlanmasının önemine işaret etti.

Orta Doğu’da süren çatışmaların IKBY’yi doğrudan ve dolaylı etkilediğini belirten Barzani, bölgenin savaşın tarafı olmamasına rağmen istikrar için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.