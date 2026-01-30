Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen **“Karayolları Genel Müdürlüğü 30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni”**ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, bugün bölünmüş yolların 30 bininci kilometresinin hizmete alındığını belirterek, “Eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye’yi güçlendirmenin, 86 milyonun tamamına aşkla hizmet etmenin bahtiyarlığı içindeyiz” dedi.

Yol yapımında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, bölünmüş yolların 30 bin 49 kilometreye ulaştığını ifade ederek, projeye birlikte başlanan eski Bayındırlık ve İskan Bakanı merhum Zeki Ergezen’i rahmetle andı.

Karayolları çalışanlarının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Erdoğan, AK Parti’nin 23 yıldır “halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla çalıştığını söyledi.

2002’den bu yana ulaştırma alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göreve geldiğimizde sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlıydı. Bugün ise 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı” dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Biz muhalefete ‘takoz’ dediğimizde birileri alınıyor. Biz bu ifadeyi hakaret için değil, yapılan engellemeleri tarif etmek için kullanıyoruz. 23 yıldır ülke ve millet hayrına yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Bölünmüş yol projesine başlandığında muhalefetin ağır eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, “Atmadıkları iftira, vermedikleri soru önergesi kalmadı. ‘Bu yollar bozulur’, ‘israf ediyorsunuz’ dediler. Bugün gelinen noktada haklı çıkan milletimiz oldu” diye konuştu.

“Yol medeniyettir” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Erdoğan, yapılan yollarla sadece ulaşımın değil, ekonomik ve sosyal hayatın da güçlendiğini belirtti. Trafik kazalarının ciddi oranda azaldığını vurgulayan Erdoğan, yol kusurundan kaynaklanan kazaların neredeyse sıfıra indirildiğini kaydetti.

Muhalefetin yargı süreçlerine yönelik açıklamalarını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konu artık yargıya intikal etmiştir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı deliller ışığında en doğru kararı verecektir. Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını, “Biz eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Siyasette nefret ve gerilim diline teslim olmayacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” sözleriyle tamamladı.