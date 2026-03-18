Türkiye genelinde baklavacılarda siparişler son günlerde hız kazanırken, üretim de artırıldı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, bayramda satışların normalin üç katına çıktığını belirtti. Yıldırım, “Arife günü ve bayramın ilk iki günü Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz” dedi.

Fiyatlar da yükselişte. Birinci kalite fıstıklı baklava 1.800 – 2.000 TL arasında satılırken, cevizli baklava fiyatları 1.500 – 1.750 TL civarında. Yıldırım, piyasadaki düşük fiyatlı baklavalar konusunda ise uyardı: “500 liranın altında satılan baklavalar için dikkatli olunmalı.”

İyi baklavanın özelliklerini de anlatan Yıldırım, “Altın sarısı parlak bir renk olmalı, çatalı vurduğunuzda çıtırtı sesi gelmeli ve boğazda yanma hissi olmamalı. İyi baklava, bir dilim yenildiğinde tekrar istenir” ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi baklava tezgahlarındaki hareketlilik, hem üreticiyi hem de tatlı severleri hazırlıklı olmaya zorluyor.