Bakan Uraloğlu, artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketleriyle koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, ek seferlerin bayram tatilinin sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Yapılan planlamayla vatandaşların seyahatlerini daha rahat ve planlı şekilde gerçekleştirmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

Ek seferlerin dağılımına bakıldığında en büyük katkıyı Türk Hava Yolları sağlayacak. THY’nin 368 ilave uçuş düzenlemesi planlanırken, Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress ise 50 ek seferle kapasite artışına destek verecek.

Toplamda devreye alınacak 867 ek uçuş sayesinde özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Yapılan bu kapasite artışıyla birlikte yolcuların daha fazla uçuş seçeneğine ulaşması ve seyahatlerin daha konforlu hale gelmesi bekleniyor.