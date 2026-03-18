Bakanlık tarafından geliştirilen uygulama, kullanıcıların market, restoran veya diğer satış noktalarında gördükleri olumsuzlukları anında raporlamasına olanak tanıyor. Vatandaşlar, uygulama üzerinden fotoğraf çekip “Çek-Gönder” özelliği ile ihbarda bulunarak denetim sürecini başlatabiliyor.

İbrahim Yumaklı, uygulamanın tanıtımında yaptığı açıklamada, “Denetim Elinde” mottosuyla geliştirilen sistemin vatandaşları sürecin aktif bir parçası haline getirdiğini vurguladı. Yumaklı, karmaşık işlemlere gerek kalmadan yapılan bildirimlerin hızla değerlendirileceğini belirtti.

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri de konum bazlı doğrulama sistemi oldu. Bu sayede yapılan ihbarlar, ekipler tarafından doğrudan doğru adrese yönlendirilerek hızlı müdahale imkânı sağlanacak.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların gönüllü gıda denetçisi gibi hareket etmesi hedeflenirken, gıda güvenliğinde daha etkin ve yaygın bir denetim ağı oluşturulması amaçlanıyor.