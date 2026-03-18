Bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Işıkhan, son 10 yılda darbe girişimleri, pandemi ve depremler gibi büyük krizlere rağmen ekonomide ilerleme kaydedildiğini belirterek, “İstihdamda ve üretimde dev adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

50 milyar liralık yeni destek paketi

Bakan Işıkhan, üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla 15 farklı teşvik kaleminin sürdüğünü ifade etti. 2004’ten bu yana toplam 1 trilyon 382 milyar liralık teşvik sağlandığını belirten Işıkhan, imalat sektörüne yönelik yeni bir adımı da duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte 50 milyar liralık yeni destek paketinin hazırlandığını açıklayan Işıkhan, KOBİ’lere 50 milyon liraya kadar finansman desteği verileceğini söyledi. Ayrıca tekstil ve mobilya sektörlerinde çalışan başına 3 bin 500 TL destek sağlanacağını aktardı.

İşsizlikte dikkat çeken gerileme

Türkiye’de işsizlik oranının son üç yıldır tek hanede seyrettiğini dile getiren Işıkhan, gençler, erkekler ve kadınlar için son yılların en düşük işsizlik seviyelerine ulaşıldığını ifade etti.

Trabzon’a özel vurgu

Trabzon’un ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Işıkhan, kentte bugüne kadar 80 binden fazla iş yerine toplam 6,6 milyar lira teşvik verildiğini söyledi. İşbaşı eğitim programlarından ise 23 bin 600 gencin yararlandığını belirtti.

“Trabzon’un girişimci ruhu, Türkiye’nin büyüme motorudur” diyen Işıkhan, yatırım ve üretimin artması için desteklerin süreceğini kaydetti.