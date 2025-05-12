Sanayi sektörü ciro endeksi, yıllık %25,1 oranında bir artış kaydederken, inşaat sektörü %26,3, ticaret sektörü ise %37,8’lik bir artış sağladı. Hizmet sektörü de %35,9’luk bir yıllık artışla dikkat çekti.

Aylık bazda da bir artış yaşandı. Toplam ciro, Mart ayında %4,2 oranında bir artış gösterdi. Sanayi sektörü, aylık %5,5’lik artışla en yüksek büyümeyi gerçekleştiren sektör oldu. Ticaret sektörü de %5,8’lik artışla güçlü bir performans sergilerken, hizmet sektörü %0,5 artışla daha sınırlı bir büyüme kaydetti. Ancak inşaat sektörü, Mart ayında aylık bazda %4,6'lık bir düşüş yaşadı.