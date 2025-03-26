Bakanlığın açıklamasına göre, Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilen kırmızı et, Per-Der üyesi marketlerde ve ESK mağazalarında düşük fiyatlarla tüketicilere sunulurken, bazı üretici firmalar tarafından fiyat artırma girişimleri ihbar konusu oldu. Özellikle, Ramazan ayında stokçuluk yaparak kırmızı ete yüksek fiyatlarla ulaşılmasına neden olan firmalar, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordineli bir şekilde takibe alındı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde 8 ilde eş zamanlı denetimlere başlandığını ve fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara idari yaptırımlar ile mali para cezalarının tavizsiz şekilde uygulanacağını duyurdu. Bakanlık, 24 Mart 2025 sabahı erken saatlerde, 20 işletme üzerinde inceleme ve denetim yapmak üzere müfettişlerini görevlendirdi. Denetimler halen devam etmekte.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı firmaları, ürünlerini maliyetlerine uygun fiyatlarla sunmaları konusunda duyarlı olmaya davet ederken, stokçuluk yapan ve/veya fahiş fiyat uygulayan firmalar hakkında gerekli işlemlerin hızla yapılacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Bakanlık, piyasa dengesinin korunması ve serbest rekabetin sağlanması için bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin süreceğini belirtti.