Bakan Bolat, 1 Nisan ile 2 Nisan tarihleri arasındaki alışveriş verilerini karşılaştırarak, "1 Nisan’a kıyasla 2 Nisan günü alışveriş hacmi iki katına çıktı. Halkımız, ekonomiye ve esnafımıza sahip çıkarak boykot çağrılarına cevap verdi," ifadelerini kullandı.

Kartlı Alışveriş Hacmi 28 Milyar TL’ye Yükseldi

Bolat’ın paylaştığı verilere göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kaydedilen istatistiklere göre, 2 Nisan tarihinde saat 00.00 ile 17.00 arasında kaydedilen kartlı alışveriş işlemlerinde, 1 Nisan Salı gününe göre iki katı fazla harcama yapıldı. 1 Nisan günü 14 milyar TL olan kartlı alışveriş tutarı, 2 Nisan tarihinde 28 milyar TL’ye yükseldi.

Bakan Bolat, bu verilerin 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde olduğunu belirterek, "Kaldı ki sadece kartlı alışverişlerin yüzde 55’i BKM’den geçmektedir. Geri kalan yüzde 45 ise bankalar tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Bu durum halkımızın, boykot çağrılarına karşı durduğunun ve milli ekonomiye güvenini ortaya koyduğunun en net göstergesidir," dedi.

"Halkımız Esnafına ve Yerli Markalarına Sahip Çıktı"

Bolat, boykot çağrılarının ekonomiye zarar vermeye yönelik bir girişim olduğunu belirterek, "Muhalefet ve bazı çevreler, ekonomiyi ve ticareti durdurma niyetiyle harekete geçti. Ancak halkımız bu tuzağa düşmedi. Bayram döneminin hemen sonrası olmasına rağmen vatandaşlarımız, esnafları desteklemek adına alışverişe yoğun bir ilgi gösterdi," ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, sonuç olarak bu tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: "Halkımız, ticaretine, ekonomisine, esnafına, yerli ve milli markalarına sahip çıkarak boykotçulara gereken cevabı verdi. Hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışma için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."