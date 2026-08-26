ÖSYM’nin açıklamasına göre, 2026-AGS puanlarının hesaplanması sırasında altı alt testte 2025 yılına ait soru ağırlıkları kullanıldı. Tespit edilen hata nedeniyle adayların puanları yeniden hesaplanacak.

ÖSYM: Sonuçlar yeniden erişime açılacak

Kurum tarafından yapılan açıklamada, puan hesaplama işlemlerinin 2026 yılına ait alt testlerde belirlenen soru ağırlıkları esas alınarak yeniden gerçekleştirileceği bildirildi.

ÖSYM, güncellenen sonuç belgelerinin 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü içerisinde adayların erişimine açılacağını açıkladı.

Doğru ve yanlış sayıları değişmeyecek

ÖSYM, sınav sonuçlarında adayların doğru ve yanlış cevap sayılarına ilişkin herhangi bir hesaplama hatası bulunmadığını belirtti.

Yapılacak değişikliğin, doğru ve yanlış cevapların puana dönüştürülmesinde kullanılan ağırlıklarla sınırlı olduğu ifade edildi. Bu nedenle adayların cevap sayıları aynı kalırken puanlarında değişiklik meydana gelebilecek.

Öğretmen adayları yeni sonuçları bekliyor

2026-AGS, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecinde önemli bir aşama oluşturuyor. Sınavın ardından açıklanan puanlar, adayların akademi sürecindeki değerlendirmelerinde belirleyici olacak.

ÖSYM'nin yeniden hesaplama işlemini tamamlamasının ardından adayların güncel sonuçlarını Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden kontrol etmeleri bekleniyor. Yeni puanların ardından öğretmen adaylarının gözleri şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak kontenjan ve yerleştirme takvimine çevrildi.