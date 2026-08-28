Türkiye’nin ‘zafer anıtı’ İGA İstanbul Havalimanı, tarihe duyduğu saygıyı ve geleceğe olan inancını “Zafer Yolu” projesiyle yaşatmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Türk milletinin birlik ve direnişinin en önemli sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un güzergâhındaki köy okullarına çeşitli destekler sağlanıyor.

Bu yıl proje kapsamında Eskişehir’deki Şehit Mustafa Özdemir Ortaokulu’nda öğrencilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak ve dijital becerilerini desteklemek amacıyla bilişim teknolojileri sınıfı oluşturuldu. Eskişehir Nurettin Topçu İlkokulu’nda ise fiziksel gelişimi, takım çalışmasını ve sosyalleşmeyi destekleyecek çok amaçlı spor sahası tamamlandı.

Tarih bilincinin yaşatılmasının yanı sıra toplumsal fayda yaratmayı da amaçlayan “Zafer Yolu” projesi; Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Balıkesir, Aydın, Manisa, İzmir, Bursa, Bandırma ve Erdek’i kapsıyor.

2021 yılında Afyon’un Garipçe Köyü’nden başlayan proje, Afyon Sinanpaşa’daki Kınık Köy Okulu ve Karacaören İlkokulu ile sürdü. Kütahya’daki Fuat Paşa Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri sınıfı kuruldu ve 3 bin kitaplık kütüphane oluşturuldu. Geçen yıl ise Uşak’taki Bozkuş İlkokulu ve Bozkuş Ortaokulu’nun eğitim altyapısını güçlendiren İGA, okullarda bilişim sınıfı ve kütüphane kurdu. İGA Sosyal Dayanışma Kulübü de öğrencilere kırtasiye, kitap ve oyuncak desteğinde bulundu.

İGA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kutlama

İGA İstanbul Havalimanı, bayramların taşıdığı ortak değerleri misafirleriyle birlikte yaşatmayı sürdürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bu yıl da Terminal’de özel kutlamalar yapılacak. İstanbul Havalimanı, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyazla süslenecek; bando ve kortej ekipleri de yolcuları bayram coşkusuna ortak edecek.