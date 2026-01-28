Şehitkamil Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler, para politikası uygulamaları ve makroekonomik görünüm kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda TCMB Başkanı Karahan, iş dünyasının sorularını da yanıtladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep’in güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Para politikalarının doğrudan yetkili ağızdan paylaşılması iş dünyamız için son derece kıymetlidir. Gaziantep, köklü sanayi kültürü ve yüksek ihracat gücüyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise Merkez Bankası’nın son dönemde attığı adımların reel sektör açısından önemine dikkat çekti. Ünverdi, faiz indirimlerini olumlu bulduklarını belirterek, “Üretim ve ticaretin sürdürülebilirliği için politika faizindeki düşüşlerin devam etmesi ve bankacılık sektörünün bu indirimleri kredi faizlerine hızla yansıtması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini vurgulayan Ünverdi, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle reel sektörün zorlandığını belirtti. Ünverdi ayrıca, KOBİ kredilerine yönelik büyüme sınırlarının kaldırılması, reeskont kredi hacminin artırılması, ihracatçılara yönelik kur desteklerinin güçlendirilmesi ve döviz bozdurma zorunluluğunun tamamen kaldırılması yönündeki beklentileri dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, para politikası duruşu, güncel faiz oranları ve ekonomik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programa; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, oda ve borsa başkanları, üniversite rektörleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda sanayici ile iş insanı katıldı.