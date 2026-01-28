Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türk müteahhitlerinin 138 ülkede 557 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını açıkladığı törende, Çalık Enerji ve GAP İnşaat ile ödüle layık görülen Ahmet Çalık, üst üste ikinci kez çifte ödül aldı.

Türk müteahhitlerinin uluslararası alanda güvenilirliği, mühendislik gücü ve iş yapma kültürüyle öne çıktığını belirten Erdoğan, ENR tarafından açıklanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde Türkiye’nin firma sayısı bakımından Çin’in ardından ikinci sırada yer aldığını, gelir sıralamasında ise dünyada dokuzuncu sıraya yükseldiğini ifade etti. Erdoğan, listede bu yıl 45 Türk firmasının yer aldığını, bu firmaların uluslararası projelerden elde ettiği gelirin 20,8 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Bu güçlü tablo içinde Çalık Enerji ve GAP İnşaat ile ödüle layık görülen Ahmet Çalık, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da iki ayrı firmasıyla çifte ödül alan tek iş insanı olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödüllerini alan Ahmet Çalık, Türk müteahhitlik sektörünün küresel başarısında özel sektörün rolüne dikkat çeken isimler arasında yer aldı.