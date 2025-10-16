TAİD verilerine göre, 2025’in ilk 9 ayında ağır ticari araç pazarı toplam 26.608 adet satışa ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre %7 oranında daraldı. Öte yandan bu daralma tüm segmentleri eşit düzeyde etkilemedi. 16 ton altı kamyon segmentinde %6 artışla 4.427 araç satışı gerçekleşti. Çekici satışları %11 oranında azalma ile 12.135 adet olurken 16 ton ve üzeri kamyonlarda ise %7’lik bir düşüş yaşanarak 10.046 araç hacmine ulaşıldı.

Toplam Ağır Ticari Araç Pazarı, 2025 Eylül ayında ise bir önceki yılın Eylül ayına göre %14 artarak 3.271 adet oldu. 2025 yılı Eylül ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %57 artarak 1.610 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları %19 oranında azalarak 964 adet ve 16 ton altı kamyon satışları ise %8 oranında azalarak 697 adet oldu.

Burak Hoşgören: “Temkinli ama dengeli bir yıl geçiriyoruz”

TAİD Başkanı Burak Hoşgören, 2025 yılını sektör açısından "temkinli bir iyimserlikle" değerlendirdiklerini belirtti; ‘Rakamları segment bazında incelediğimizde, özellikle 16 ton altı kamyonlarda artış eğilimi görüyoruz. 16 ton altı kamyon segmentinde yaşanan %6’lık artışın temelinde, deprem bölgesinde devam eden yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm faaliyetleri bulunuyor."

Hoşgören, ilk 9 aydaki sonuçların temelini oluşturan birkaç ana unsura da değiniyor; “Öncelikle ekonomik konjonktür, yatırım kararlarını etkiliyor. Dış ticaret hacmindeki yavaşlama ve ihracat pazarlarında yaşanan belirsizlikler, özellikle çekici segmentindeki talebi olumsuz etkilemişti. Lojistik sektöründeki faaliyetlerin durağanlaşması da bu süreci tetikledi. Öte yandan, araç alımında nakit akışının düzenli olması büyük önem taşıyor. Faizlerin düşme eğilimine girmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemlerde bu durumun tersine dönmesi ve talebin yeniden canlanması bekleniyor. 2025 Eylül ayına baktığımızda bu yönde bir toparlanma sinyali alıyoruz.”

Yarı römork pazarında %31’lik artış

2025’in ilk 9 ayında yarı römork satışları %31 artarak 7.033 adede ulaştı. Bu artışın başlıca nedenleri arasında, filo yenileme projeleri ve inşaat ile madencilik sektörlerindeki hareketlilik yer alıyor. En büyük artış tenteli ve dökme yük segmentlerinde gerçekleşti.

Pazarda Son Çeyrek Umudu

TAİD verilerine göre, Ağır Ticari Araç Pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici), son 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlarına göre %36 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlarına göre %46 oranında, kamyon satışları da %22 oranında artış gösterdi. Bu veriler, yılın son çeyreğine yönelik beklentilerin olumluya dönebileceğine işaret ediyor.

Hoşgören, “Faizlerin düşüş eğiliminde olması ve krediye erişimin kolaylaşması ile birlikte, ertelenmiş filo yatırımları yeniden gündeme gelecektir. Bu da yılın son çeyreğinde beklenenden daha iyi bir performans sağlayabilir” dedi.

2026’dan Umut Var: Yatırımlar ve Teknolojik Dönüşüm Kapıda

2026 yılına ilişkin beklentileri de paylaşan TAİD Başkanı Burak Hoşgören, şu ifadeleri kullandı: “2026’ya temkinli ama umutlu bakıyoruz. Ertelenmiş yatırımların devreye girmesiyle, sektör yeniden büyüme trendine girebilir. Ayrıca, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlara olan ilginin artması, önümüzdeki dönemde sektörde yeni bir dönüşüm süreci başlatacaktır.”

Avrupa Emisyon Düzenlemeleri ve Türkiye

Avrupa Birliği'nin sıkılaştırdığı emisyon standartlarının da sektöre yön verdiğini belirten Hoşgören, özellikle AB ile ticari ilişkisi olan lojistik firmalarının çevreci araçlara yöneldiğini ve bunun Türkiye pazarındaki dönüşümü hızlandırdığını söyledi. Hoşgören, “Bu süreç, sektörümüzün dijital altyapılara ve çevreci teknolojilere yatırım yapmasını zorunlu kılıyor. Türkiye, bölgesel lojistikte alternatif bir merkez olabilir ancak bu dönüşüme ayak uydurmamız şart” dedi.