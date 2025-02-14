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Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. Buna göre yarın oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasını Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri şöyle:

Bugün
20.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Başakşehir - Bodrum FK: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Eyüpspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Konyaspor - Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük